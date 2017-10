Oggi Nuclear Blast è orgogliosa di annunciare la firma degli epic death/black metallers olandesiIl fondatore e chitarrista Ramon Ploeg dichiara: "I BLEEDING GODS sono davvero orgogliosi di annunciare di avere firmato un contratto mondiale con la mitica Nuclear Blast Records. Siamo onorati di fare parte della famiglia Nuclear Blast e non ci sono parole per descrivere come ci si senta a essere sulla migliore etichetta metal del mondo. Rispettiamo profondamente Nuclear Blast e ciò che rappresenta. La visione della band e quella della casa discografica combaciano sotto tutti i punti di vista e non c’è dubbio che stia per iniziare una grande collaborazione. Non vediamo l’ora di pubblicare il nostro nuovo album. Speriamo di incontrarvi presto on the road”.I BLEEDING GODS si sono fatti un nome non solo nel loro Paese, ma hanno ricevuto responsi positivi per i loro concerti all’Eindhoven Metal Meeting, all’Antwerp Metal Fest e allo Stonehenge Festival da parte della stampa, come Aardschok Magazine (NL), Amped Up (BE) e Ghost Cult Magazine.Tra i loro fan si annoverano gruppi come” - SEPTICFLESH” - FLESHGOD APOCALYPSE”- NILE”. - EPICA/MAYANLa band è stata fondata nel 2012 quando il chitarrista Ramon Ploeg ha iniziato a comporre un album dopo avere lasciato la band death metal olandese HOUWITSER. Ramon, che voleva avere un gruppo tutto suo, ha scritto alcune demo piene di groove, pesanti, thrashy e persino classiche. Dopo avere terminato la pre-produzione, si è messo alla ricerca delle persone giuste, cercandole tra vecchie conoscenze della scena metal. Le precedenti band dei suoi attuali colleghi suonavano death metal tecnico, quindi non ha resistito alla tentazione di fare qualcosa di diverso!Dopo un po’ di prove, i BLEEDING GODS nel 2013 hanno registrato un demo di quattro brani intitolato “Blood Symphony”. I testi sono legati agli dei antichi e alla storia dei Maya, dell’Antico Egitto e alle divinità dell’Antica Grecia. I BLEEDING GODS hanno ottenuto gli endorsement mondiali con ENGL-Amps e Serpent King Guitars (SKG) e ben presto hanno esaurito le copie del demo.Nel 2014 i BLEEDING GODS hanno pubblicato l’album di debutto “Shepherd Of Souls” su Punishment 18 Records, ricevendo ottime recensioni.L’anno successivo ha rappresentato una svolta. Una nuova formazione, nuove canzoni, un nuovo concept, un nuovo album! I BLEEDING GODS hanno rinnovato la loro line up e ora sono più forti che mai! Dopo il debutto “Shepherd Of Souls”, la band sa esattamente dove vuole andare e Ramon Ploeg (chitarra), Mark Huisman (voce), Rutger Van Noordenburg (chitarra), Gea Mulder (basso & backing vocals) e Daan Klemann (batteria) hanno dato vita a un concept nuovo di zecca.A gennaio 2108 potrete ascoltare il risultato attraverso il nuovo album “Dodekathlon”.