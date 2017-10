Importanti novità in casa. La band annuncia che il chitarrista, a causa di impegni personali, non potrà più seguire il gruppo dal vivo. Il musicista, membro storico e fondatore della band, manterrà comunque i rapporti con icome compositore.A prendere il suo posto dal vivo ci sarà, chitarrista 26enne che ha già suonato nelle recenti apparizioni sul palco della band, tra cui il concerto in apertura dei Queensrÿche al Phenomenon lo scorso 29 giugno e nell'evento One More Light - Chester Bennington Memorial del 23 settembre, che ha visto riempire il Fabrique di Milano con 3000 persone.Ecco le prime parole di Federico come nuovo membro dei”.Anche la band ha voluto esprimere le sue sensazioni su questo importante cambiamento attraverso le parole della cantanteEcco i prossimi concerti dei, che potrete così vedere con la nuova line-up:10/11 - One More Light 2 (Campus Industry Music, Parma)16/11 - Traffic (Roma, di supporto ai Kobra And The Lotus)17/11 - Circolo Svolta (Rozzano, Mi, di supporto ai Kobra And The Lotus)18/11 - Hall Of Fame (Wetzikon, Svizzera, di supporto ai Kobra And The Lotus)Link Social: