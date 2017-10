Rassegna di concerti targata "Rebel Circle" presso "Be Movie"

Sabato 28 ottobre 2017 a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band emergenti della scena italiana.L'evento organizzato dallo staff "" avrà come di consueto il nome "" e vedrà avvicendarsi sul palco. A seguire dj Andrea fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso "" , Via Roma n. 6, Sant'Ilario d'Enza (RE).(Thrash Hardcore - Pistoia - Facebook si formano nel 2013 a Pistoia per idea di(voce, ex–),(chitarra,) e(chitarra), che si prefiggono l'obbiettivo di raccontare vicende ambientate in una Toscana nuda e cruda, a tratti grottesca e romanzata, ma sempre con ironia e fredda franchezza. A completare la formazione si uniscono al progetto(basso,) e(batteria,Dopo essere partiti con pezzi propri in inglese ("") e in doppia lingua (""), passano definitivamente a raccontare le loro storie in italiano. l'identità del gruppo si palesa in una fusione di Death/Thrash-Metal con influenze più sperimentali dettate dal background musicale di ogni singolo componente(Lamb of God, Motorhead,Mastodon).(Heavy Metal - Reggio Emilia - Facebook Glisono una band Heavy Metal da Reggio Emilia, un'allegra compagnia dedita (come in un famoso film con Bud Spencer e Terence Hill) a birra e salsiccia!La storia di questa band, nata nel 2004, è segnata da vari cambi di lineup, fino ad arrivare alla formazione attuale che vede Jack (o Gec…?) alla voce e alla chitarra, Mark al basso e Niki alla batteria.DJ SET: Dj Andrea Informazioni sul locale:Pagine Facebook: