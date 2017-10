Finalmente dopo qualche giorno di attesa possiamo mostrarvi in un video la reazione del nostrodi fronte al sogno covato da troppo tempo, ovvero quello di una reunion deglicon i figli prodigi. Cosa avrà provato di fronte all'ascolto del nuovo brano "", da pochissimi giorni uscito per Nuclear Blast per festeggiare il lieto evento? Let's find out! (cit...)E nonostante le varie vicissitudini di queste ore, tra accuse di playback e bollettini medici sulla salute vocale di Michael Kiske, mi raccomando ci vediamo tutti per il grande evento Vertigo del 18 novembre Helloween - Milano - "NON DIMENTICATE di iscrivervi al nostro canaleche come vedete è in fermento e fase di rinnovamento e mi raccomando cliccate sulla campanellina del potere sotto al video che vi avvertirà ogni volta che la gloria verrà a bussarvi a casa con un nuovo video fresco di giornata, come le uova del lattaio.E voi cosa ne pensate? Buon inizio settimana!