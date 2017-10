Dopo il successo del loro EP "", il potente quartetto ingleseha iniziato a destare interesse in lungo e in largo. Le firme con la TKO Agency e The Artery Foundation management erano solo l'inizio per questa band finchè non è stato firmato un contratto mondiale con la proattiva etichetta di larghe vedute svedeseOggi la band pubblica il secondo singolo "" tratto dal nuovo album "", che uscirà il 27 Ottobre 2017!Il brano parla dell'esperienza personale della cantante, Chloe, vittima di episodi di bullismo sin dalla giovane età e di quanto piccola e poco importante la facessero sentire. Gli Skarlett Riot vogliono comunicare che in questo tipo di situazioni non si è soli." // Skarlett RiotIl nuovo materiale è più pesante, veloce ma ancora guidato da melodie corali che hanno portato la band in prima linea nella scena metal inglese.La band ha costantemente sviluppato e perfezionato il proprio lavoro restando a proprio agio nella propria oscura e pesante veste, con elementi che ricordano gli Asking Alexandria, In This Moment e Bullet for My Valentine.Avendo entusiasmato il pubblico al Download Festival, Leeds e Reading Festival, Metal Female Voices Festival, Bloodstock, Hard Rock Hell, Camden Rocks, Steelhouse, Takedown, Giants Of Rock, S.O.S e la partecipazione a diversi altri festival, gli SKARLETT RIOT hanno anche condiviso il palco con i Funeral For A Friend, Deaf Havana, The Darkness, Wednesday 13, Heaven’s Basement, Kamelot, Gus G, Devilskin, Hammerfall, Glamour Of The Kill, Leaves’ Eyes, e molti altri.Membri: