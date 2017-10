Dal 1994 fra protagonisti della scena metal americana alternativa,tornano con un nuovo album dal titolo “” uscito lo scorso 6 Ottobre. La stampa ne ha parlato come un ritorno a sonorità pungenti di stampo metalcore se a linee melodiche accattivanti. Adesso è ora per la band di intraprendere un tour headliner che comprenderà anche due date italiane nel mese di febbraio: Milano e Bologna.Ecco i dettagli:Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00Apertura porte: ore 19.30Inizio concerto: ore 21.00Biglietti a brevissimo in vendita su Ticketone Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.