, in collaborazione con, è orgogliosa di annunciare la presenza dello stand musicale dinella serata dedicata al grande come-back italico degli, previsto per il prossimo 24 Ottobre 2017 aldi Bresso (MI).Tutti i collezionisti ed amanti delle sonorità rock melodiche e generi limitrofi, quindi, potranno trovare un'ampia selezione con tutti gli ultimi titoli (ed altri da catalogo) di Frontiers Records, Rock Candy, Art Of Melody Music, Street Symphonies Records, Aor Heaven, Escape Music, Lion's Pride, Melodic Rock Records e molte altre etichette disponibili nel catalogo di Rock Temple.Oltre al formato in CD, vero e proprio fiore all'occhiello del collezionismo del genere, saranno anche disponibili DVD, Blu-Ray, Vinili, Boxsets ed edizioni limitate, così da poter soddisfare le più diverse necessità da parte dei più esigenti fans e collezionisti della scena in questione.L'appuntamento è quindi per Martedì 24 Ottobre 2017 al Blue Rose Club di Bresso (MI), di seguito tutti i dettagli:DATE: October 24, 2017VENUE: Blue Rose Saloon - Via C. Romani 1, 20091 Bresso MI (ITALY)DOORS OPEN: h. 20.30SOUL SELLER: h. 21.15HAREM SCAREM: h. 22.00TICKETS: 20 EUR (Available exclusively at venue's doors)INFO: Rocker_sound@yahoo.it FACEBOOK: www.facebook.com/RockerSoundAgency/ SOUND TREK DISTRIBUTIONS: www.soundtrekdistributions.it ROCK TEMPLE: www.rocktemple.it