I SONS OF APOLLO, la band formata da(ex-),(ex-),) e(ex-, ex-) pubblicano oggi l'album di debutto "Psychotic Symphony". Per l'occasione la band ci presenta il nuovo video per il brano "Lost In Oblivion", diretto da Vicente Cordero.Disponibile da oggi 20 ottobre su InsideOutMusic nei formati 2CD Mediabook (con disco bonus contenente mix strumentali dell'album e uno studio diary), 2LP+CD (con incisione sul lado D), Standard Jewelcase CD e in digitale. Prodotto dagli stessi Portnoy e Sherinian, "Psychotic Symphony" è disponibile a questo link