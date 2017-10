“Io scrivo tutta la musica con Daniel Erlandsson, il nostro batterista, esattamente come faccio da molti anni a questa parte. Una piccola parte è scritta in collaborazione con mio fratello Chris, come ad esempio la ballad ‘Reason To Believe’.

Jeff Loomis ha uno stile fantastico, ma non è proprio lo stile degli Arch Enemy. Sono sempre stato un fan dei Nevermore, sono stato in tour con loro quando nessuno li conosceva davvero, avevo le loro demo prima che uscissero i dischi. Ma lo stile di scrittura è semplicemente, diverso. Molto dark, molto progressive. E credo che sia fottutamente figo, ma non è lo stile degli Arch Enemy…per ora.”

Parole controverse quelle rilasciate danel corso di una recente intervista.Come molti avevano intuito ascoltando il nuovo disco della band "Will to Power" (qui la nostra rece), il lavoro diè stato molto limitato; ipotesi che trovano conferma in quanto detto dal chitarrista degli Arch Enemy:Dichiarazioni che sono destinate a suscitare nei fans più di qualche polemica...