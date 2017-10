Ilè iniziato ieri con la prima data in, e noi di Metal.it ancora una volta invi forniamo i primi dettagli del concerto.Dalla pagina Facebook,siamo in grado di fornirvi la Set List della serata.Ringraziamo inoltreper le primissime foto01. Halloween (Kiske & Deris)02. Dr Stein (Kiske & Deris)03. I'm Alive/March Of Time (Kiske)04. Kids Of The Century (Kiske)05. If I Could Fly (Deris)06. Are You Metal? (Deris)07. Rise And Fall (Kiske)08. Where The Sinners Go/Waiting For The Thunder (Deris)09. Perfect Gentleman (Deris)10. Kai Medley: Ride The Sky/Judas/Starlight/Heavy Metal Is The Law11. Forever And One (Kiske & Deris)12. A Tale That Wasn't Right (Kiske & Deris)13. I Can (Deris)14. Drum Solo15. Livin' Aint No Crime/A Little Time (Kiske)16. Why? (Deris)17. Sole Survivor (Deris)18. Power (Deris)19. How Many Tears (Kiske & Deris)20. Intro: Invitation21. Eagle Fly Free (Kiske & Deris)22. Keeper Of The Seven Keys (Kiske & Deris)23. Future World (Kiske & Deris)24. I Want Out (Kiske & Deris)Quindi tirando le somme, 22 canzoni, di cui 9 cantate dalla coppia, 4 cantate dal solo, 8 dapiù un Medley in cui il protagonista è, due BIs, più il classico Drum Solo e un omaggio finale atouring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- DrumsOct 19 - Escena - Monterrey, MexicoOct 21 - Arena Ciudad De Mexico - Mexico City, MexicoOct 23 - Bn Arena - San Jose, Costa RicaOct 25 - Gran Carpa de las Américas - Bogota, ColombiaOct 28 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi On Stage - Porto Alegre, BrazilNov 02 - Estadio Luna Park - Buenos Aires City, ArgentinaNov 03 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 05 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 10 - Samsung Hall - Zurich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena - Stuttgart, GermanyNov 12 - Zenith - München, GermanyNov 14 - O2 Academy Brixton - London, United KingdomNov 15 - Zénith Paris La Villette - Paris, FranceNov 20 - 013 - Tilburg, NetherlandsNov 24 - RuhrCongress - Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna - Prague, Czech RepublicNov 26 - Aegon-arena - Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło - Warsaw, PolandNov 30 - Black Box - Helsinki, FinlandDec 02 - Partille Arena - Partille, SwedenDec 04 - Tempodrom - Berlin, GermanyDec 09 - Wiznik Center - Madrid, SpainDec 14 - Sports hall "Arena Armeec Sofia” - Sofia, BulgariaDec 15 - Romexpo - Bucharest, RomaniaMar 16, 2018 - EX Theater Roppongi - Tokyo, JapanMar 18, 2018 - Zepp - Sapporo, JapanMar 21, 2018 - Zepp Bayside - Osaka, JapanMar 23, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 24, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 25, 2018 - Zepp - Nagoya Shi, JapanApr 07, 2018 - Stadium - Moscow - RussiaApr 09, 2018 - Dvorets Sporta - Kiev, Ucraina*Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30