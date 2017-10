Sepulnation Europa, sono davvero felice di annunciare il nostro primo tour da headliner dalla pubblicazione di ‘Machine Messiah’ a febbraio e marzo 2018! Non potrei essere più contento di così nell’essere accompagnato da band straordinarie come Obscura, Goatwhore e Fit For An Autopsy! Quindi state pronti, il Messia si sta per mettere in moto. A presto!

Ad inizio 2018, le leggende brasiliane del thrash metaltorneranno in Europa per un lungo tour da headliner a supporto del loro ultimo acclamato album “”. Tenetevi pronti per 90 minuti di puri, con una set list di nuovi e vecchi classici.Dopo il tour di grande successo con ie una serie di festival estivi nel 2017, itorneranno in Europa in compagnia di band potentissime: i maestri del technical death metal tedeschi, i death/black metallers americanie la band deathcore del New Jersey,dichiara: