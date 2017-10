I TRIVIUM PUBBLICANO IL NUOVO ALBUM "THE SIN AND THE SENTENCE" VENERDÌ 20 OTTOBRE

pubblicano il loro nuovo e attesissimo album in studio dal titolovenerdì 20 ottobre per laRegistrato con l'ausilio del produttore(Lamb of God, Gojira) aglidi Santa Ana (California),vede i(voce, chitarra),(chitarra, voce),(basso) e(batteria) – tornare due anni dopo l'acclamato. Il nuovo album è anche il primo con il nuovo batterista, entrato a far parte della band lo scorso anno.All'inizio di quest'estate ihanno presentato il primo brano tratto dal nuovo lavoro, la title-track, "", il cui video ufficiale ha superato i 3 milioni di visualizzazioni. "" scriveaggiungendo "".scrive sulla title-track "decreta "" come "" e, condividendo lo stesso entusiasmo sul brano, aggiunge che è emotivo e potente.Oltre ai primi commenti sull'album e sui nuovi brani ritenuti "" (), "" (), "" (scrive che "In concomitanza con la pubblicazione del nuovo album, la band partirà per un tour in Nord America con Arch Enemy, While She Sleeps e Fit For An Autopsy. Il tour partirà il 27 ottobre da Orlando (FL) e si concluderà il 6 dicembre a Houston (TX).Solo due anni fa ihanno lasciato il segno con l'album, raggiungendo la posizione #3 nella classifica "Hard Rock Albums" di Billboard e la pozione #19 nella classifica Billboard 200 e segnando il loro terzo debutto consecutivo nella Top 20. Decretato dacome "l'album metal più puro dell'anno",contiene la Top 10 Rock Radio hit "" e rappresenta il più importante traguardo creativo raggiunto dalla band.sono stati catapultati sulla vetta della scena modern metal con il loro album di debutto, pubblicato nel 2004 dae nominato "Album of the Year" da, uscito nel 2006, aggiungeva nuove melodie al suono della band, evoluzione che lo ha portato direttamente nella Top 25 di Billboard 200. Dopo due anni ihanno pubblicato, disco acclamato sia dal pubblico che dalla critica e che ha portato la band alla prima posizione della classifica inglese Rock Albums.(2011) ha debuttato alla #1 della classifica "Hard Rock Albums" di Billboard e nella Top 15 di Billboard 200. Nel 2013 esce, #2 nella classifica "Hard Rock Albums" di Billboard e nella Top 10 in Australia e Germania, il più alto debutto nelle classifiche internazionali fino ad oggi.TracklistPer maggiori informazioni vai su