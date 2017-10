Dopo il live nella suggestiva location dela giugno, la band norvegese torna in tour in Italia per tre concerti a novembre con “”, il disco che li vede, per la prima volta, dirigersi verso sonorità dark-pop, perseverando contro tutto e tutti in quel continuo processo di trasformazione che da sempre li rende tra i più grandi gruppi di culto del pianeta.apertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00prezzo del biglietto: 23 Euro + diritti di prevenditabiglietti in vendita su mailticket.it , prevendite già attiveapertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00prezzo del biglietto: 23 Euro + diritti di prevenditabiglietti in vendita su booking.viteculture.com , prevendite già attiveapertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00prezzo del biglietto:20 Euro + diritti di prevendita22 Euro in cassa la sera del concertobiglietti in vendita su vivaticket.it , prevendite già attiveInfo Prevendite:Mailticket – 02.00612154 – http://www.mailticket.it/evento/11421 Vivaticket – 892.234 – http://www.vivaticket.it/ita/event/transmissions-x-day-1-ulver-bus-de-la-lum-and-more/102247?idt=542 Viteculture – https://booking.viteculture.com/quirinetta/ulver/gio-23-novembre-2017-20-00.html Indicati come i primi veri agitatori della scena black, glihanno sempre saputo rinnovarsi e rimanere dinamici, diventando prima un pilastro del metal più classico, poi di quello più avanguardista, fino a cambiare totalmente pelle: passando per folk, ambient e trip-hop, hanno sconfinato nell’elettronica e nel prog, fino a includere nel loro sound anche echi di musica da camera.Nascono nel 1992 a Oslo. Scelgono di chiamarsi(“lupi” in norvegese) guidati sin dai primi passi da un preciso concept, al cui centro c’è l’uomo, animale capace di elevarsi al di sopra della natura, eppur sempre piccolo e inerme al cospetto di forze senza nome, più grandi ed antiche di lui. Imprevedibili, mutevoli e capaci di reinventarsi a più riprese, nel pantheon del concettualismo sonoro d’essai, gliricoprono da sempre un ruolo di primo piano, quello di chi manifesta chiaramente la propria idiosincrasia nei confronti delle cosiddette vie maestre e segue, quasi per legge, impervi sentieri isolati.Il loro ultimo lavoro di studio, “”, pubblicato ad aprile 2017 su etichetta, è un disco che vede la band abbracciare nuove sonorità, dirigendosi verso suoni più aperti e quasi pop, pur senza dimenticare l’anima dark-wave che da sempre li caratterizza. L’album, partendo dall’incidente di Lady Diana a Parigi, sviluppa i temi dell’assassinio di Cesare attraverso un nuovo linguaggio, più ambient e quasi soft.stessi definiscono, ironicamente e provocatoriamente, la loro ultima release come “il nostro album pop”. Dopo l’emozionante concerto a giugno al(Fontanellato, PR), Ulver tornano in Italia per tre nuove date, tre occasioni per vedere la magia di questa band dal vivo: 22 novembre a Milano (Santeria Social Club), 23 novembre a Roma (Quirinetta) ed il 24 novembre a Ravenna (Artificerie Almagià).info tour italiano: www.bmumusic.it/site