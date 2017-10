sono la nuova band di, che i più dei nostri lettori conosceranno per essere stato il tastierista dei Labyrinth dal primo "" del 1998 al secondo "" del 2010, oltre alle apparizioni con gli Shadows of Steel, I Vision Divine e molti altri nomi illustri del nostro panorama metal.Con i Maze of HeaveN De Paoli mette su ex-novo una propria band a tutti gli effetti che circa 24 ore fa ha rilasciato tramiteil primo singolo intitolato "" che abbiamo avuto il piacere di ascoltare da ieri pomeriggio e per questo ringraziamo la band per la collaborazione.Il brano che è stato scelto per la pubblicazione convince fin da subito per le melodie presentate, per quel flavour trance che sin dai primi secondi pervade "Dreams" fondendosi a perfezione con la struttura metal e le linee vocali delicate ed incisive, in particolar modo per quanto riguarda la prestazione dial pari di quella del resto della lineup.Un brano frizzante ed attuale ma che riesce a fondersi ottimamente con i giusti rimandi "retro'".Per quanto riguarda il sottoscritto, che per inciso adora questo tipo di contaminazioni, il primo singoli dei Maze of HeaveN ha ricordato qualcosa alla Robert Miles (specialmente "Fable") e dei Wonderland di Frank Andiver e questo non può che essere un'ottima partenza, nella speranza che il resto del materiale si riveli di pari efficacia.Nel frattempo il power melodic metal dei Maze of HeaveN parte immediatamente col piede giusto.