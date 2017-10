BACKYARD BABIES

Annunciati gli special guest della data di Milano

Manca solo poco più di un mese al ritorno deiin Italia. Unica data: domenica 19 novembre aldi Legnano (MI). I maestri dello sleaze'n'roll svedese capitanati daporteranno una setlist con i migliori pezzi della loro discografia insieme agli estratti dell'ultimo, già un classico per i fans della band.Oggi abbiamo il piacere di annunciare special guest e opening acts dello show, tutti orgogliosamente Made in Italy.Partiamo dagli, special guest ufficiali dell'evento. Dopo Reckless Love e Hardcore Superstar, un'altra importante tappa per la band italiana, alle prese con le registrazioni del nuovo album, successore del fortunato "". (Vedremo inoltre sul palco anche, in promozione al loro ultimo album "" uscito a fine 2016 (), un mix di sleaze, punk, glam. Oltre a loro in azione, in veste solista dopo numerosi tour con Richie Ramone, Crybabys e altri importanti act della scena punk (Biglietti in prevendita su Mailticket 25€ + diritti di prevendita28€ in cassaGli orari dello show verranno comunicati nei prossimi giorni