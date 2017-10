è il nome del progetto fondato da JOE SATRIANI nel 1995, che riunisce i migliori chitarristi contemporanei in un tour itinerante con cadenza (quasi) annuale.fra gli altri hanno fatto parte di questo progetto negli anni.La nuova edizione del 2018 vedrà protagonisti(Dream Theater) e(ex-Scorpions).Ognuno dei tre chitarristi si esibirà in un set “personale” per poi dare il via alla grande jam finale con uno show che durerà quattro ore.Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 Ottobre.