Dopo l'anticipazione di ieri sera i in cui vi abbiamo fatto ascoltare un sample della nuova canzone degliin anteprima per l'Italia, sulla home page del sto della band, è da poche ore disponibile la procedura per ascoltare la nuova canzoneAl link che segue è possibile ascoltare la canzonePre-order the 10" vinyl single now (release: December 8th, 2017): http://nblast.de/HelloweenUnitedNB Ed ecco di seguito il lyric video del nuovo brano degliRicordiamo che le date confermate del "Pumpkins United" World Tour, al momento, sono le seguentiOct 19 - Escena - Monterrey, MexicoOct 21 - Arena Ciudad De Mexico - Mexico City, MexicoOct 23 - Bn Arena - San Jose, Costa RicaOct 25 - Gran Carpa de las Américas - Bogota, ColombiaOct 28 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço das Américas - São Paulo, BrazilOct 31 - Pepsi On Stage - Porto Alegre, BrazilNov 02 - Estadio Luna Park - Buenos Aires City, ArgentinaNov 03 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 05 - Teatro Caupolican - Santiago, ChileNov 10 - Samsung Hall - Zurich, SwitzerlandNov 11 - Porsche-Arena - Stuttgart, GermanyNov 12 - Zenith - München, GermanyNov 14 - O2 Academy Brixton - London, United KingdomNov 15 - Zénith Paris La Villette - Paris, FranceNov 20 - 013 - Tilburg, NetherlandsNov 24 - RuhrCongress - Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna - Prague, Czech RepublicNov 26 - Aegon-arena - Bratislava, SlovakiaNov 28 - Hala Koło - Warsaw, PolandNov 30 - Black Box - Helsinki, FinlandDec 02 - Partille Arena - Partille, SwedenDec 04 - Tempodrom - Berlin, GermanyDec 09 - Wiznik Center - Madrid, SpainDec 14 - Sports hall "Arena Armeec Sofia” - Sofia, BulgariaDec 15 - Romexpo - Bucharest, RomaniaMar 18, 2018 - Zepp - Sapporo, JapanMar 21, 2018 - Zepp Bayside - Osaka, JapanMar 23, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 24, 2018 - Zepp - Tokyo, JapanMar 25, 2018 - Zepp - Nagoya Shi, JapanApr 09, 2018 - Kiev, Ucraina*Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Apertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30touring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- Drums