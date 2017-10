L’hard rock del Nuovo Millennio passa anche da qui, ovvero da: la band guidata da, uno dei membri della. La formazione inglese ha pubblicato lo scorso marzo il secondo albume della sua carriera, intitolato semplicemente “”. Adesso è giunto il momento di salire sul tour bus e andare in giro per l’Europa. Una band altamente consigliata agli amanti delle sonorità ruvide ma melodiche, che potranno ammirarli on stage il 12 Dicembre prossimo adi Milano.Di seguito i dettagli della data:Apertura porte: ore 19.30Inizio concerto: ore 20.00Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 Ottobre.Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.