DEEP AS OCEAN

Artwork, tracklist e dettagli del nuovo album

"LOST HOPES | BROKEN MIRRORS" in uscita il 24 novembre

LOST HOPES | BROKEN MIRRORS è un concept album che cerca di esprimere il costante conflitto tra staticità e dinamismo, tra la sospensione in un tempo indefinito e lo slancio dinamico che proietta all’azione.

Il disco si caratterizza per la tematica del contrasto tra oscure emozioni che si scontrano con il pulsante desiderio di riscatto. Il timore che i propri sogni svaniscano, che il tempo scorra lasciandoci immobili e incapaci di reagire, diretti ad una fine inesorabile, si mescola con la volontà di rischiare nelle scelte della vita e con la spinta a lottare per i propri ideali.

L’artwork rappresenta la simultanea convivenza di queste contrastanti emozioni in ogni individuo; le mani, protese verso l’ineffabile, ma speranzoso, futuro, contrastano l’abisso del dubbio e del timore che annega la mente.

L’EP affonda le radici sonore in quel metalcore ormai definito “classico” di una decina di anni fa, a cui i membri del gruppo sono particolarmente legati. Non mancano ritornelli catchy e melodici e sperimentazioni, soprattutto elettroniche, che danno un tocco di modernità al prodotto.

LH | BM è un lavoro compatto e deciso, composto da cinque brani, tutti potenzialmente singoli.

