s,presentano:La leggenda Olandese del Death Metalha annunciato un tour europeo da Headliner tra Gennaio/Febbraio chiamato “”!faranno uno show speciale che avrà come protagonisti i primi 4 album, ormai classici del genere, con canzoni tratte da “”, “”, “” e “”. Un’occasione unica perché non verrà mai più riproposto un set del genere!A supportarli nel tour europeo ci saranno, i già noti, brasiliani, una macchina da guerra!Per le tre date italiane come supporto ci saranno i nostrani, una garanzia!(Hol)(Bra)(Ita)09.02.2018 – Alchemica – Bologna