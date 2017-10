BACKYARD BABIES

Unica data in Italia il 19 novembre a Milano

non deludono i loro fan italiani.ha il piacere di annunciare l'unica data italiana della band svedese.L'appuntamento è per domenica 19 novembre. Vedremoe soci in azione sul palco deldi Legnano (MI).Uno show per tutti gli amanti del miglior rock'n'roll, venato di glam, punk e tanto altro. La band si è riunita dopo qualche anno di pausa, dando alle stampe "" nel 2015, lanciato dal mega singolo "" ( https://youtu.be/skpBasc-Ed0 La band ha inoltre aperto alcune delle date europee del recente tour deiBiglietti in prevendita su Mailticket da giovedì 12 ottobre25€ + diritti di prevendita28€ in cassaOrari e special guest verranno annunciati nei prossimi giorni.