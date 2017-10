Grandi novità in casa, la band del chitarristaha pubblicato un video in cui viene presentata la nuova line-up, e si preannunciano altre novità.Lasciano la band(batteria) e(basso), al loro posto subentranoalla batteria,al basso ealla seconda chitarra, la band tornerà così ad avere due chitarre come agli esordi.Di seguito è possibile vedere il video