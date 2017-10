è lieta di presentare :Tornano in Italia per due appuntamenti imperdibili i Greci, questa volta in compagnia di un altro nome di punta del metal estremo mondiale, gliLe due bands si esibiranno ae arispettivamente il 10 Gennaio e l’11 Gennaio 2018.Autori di un Death Metal scuro, violento e dalle forti tinte gotiche, ipresenteranno sui nostri palchi il nuovo lavoro “” uscito a Settembre.Non ci sono parole che potrebbero aggiungere qualcosa di nuovo a quello che già sappiamo sugliLa band di origine Colombiana è da molti anni un nome di culto del circuito Black Metal d’oltremanica e non solo, con alle spalle numerosi tours di successo e una fedelissima fan-base. Per chi li avesse persi durante il loro ultimo tour da headliners, questa è l’occasione che aspettavate per rimediare., BolognaTickets : TBAVia Romolo Gessi 14BresciaTickets : TBAPer Informazioni :info at hellfirebooking.com