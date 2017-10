Per l'occasione del secondo anniversario di Masked Dead Records, etichetta discografica italiana specializzata nel formato fisico del mini-cd, la label bresciana ha deciso di ristampare tre delle sue più richieste uscite, ognuna limitata a 25 copie.È da ora disponibile il pre-order di:"Un vasto e personale mix di Melodic Death e Symphonic Black Metal, contaminato da decine di elementi Heavy, Thrash ed Epic, tutto in chiave extreme-oriented.""Megapophasis spezza la monotonia, sperimentando su di un sound estremo particolarmente anni '90 arpeggi, assoli heavy, melodie ed intermezzi sperimentali. Un feeling tutto diverso, fresco, triste e brillante!""Black Metal sinfonico dalle tinte tragiche ed epiche con svariate armonie della cultura russa, narrando di fatti storici riguardanti la terra russa"(con bonus track "Ataman")Tutti e tre gli album sono in free download