, in collaborazione con, è orgogliosa di annunciare un evento imperdibile per tutti i fans della scena rock melodica: il ritorno in terra italica degliForti del loro ultimo album "", rilasciato a livello internazionale dae riconosciuto pressoché universalmente come un grande ritorno alle loro migliori sonorità, glisi presentano in grande spolvero all'audience italiana dopo ben quattro anni di assenza dalla nostra penisola.Ad aprire la serata una delle bands di punta del panorama rock melodico tricolore, i(reduci dalla entusiastica prestazione al), che offriranno alcuni tra i migliori estratti provenienti dai loro due studio album "" e "".Di seguito tutti i dettagli:DATA: 24 Ottobre 2017LOCATION: Blue Rose Club - Via C. Romani 1, 20091 Bresso MIAPERTURA PORTE: h. 20.30SOUL SELLER: h. 21.15HAREM SCAREM: h. 22.00BIGLIETTI: 20 EUR (Disponibili unicamente in cassa alla sera dell'evento)INFO: Rocker_sound@yahoo.it FACEBOOK: www.facebook.com/RockerSoundAgency/