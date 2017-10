Vajra & Stonedrift live in provincia di Modena

Venerdì 20 ottobre, a partire dalle ore 22, si esibiranno sul palco dello, due band della scena rock e metal italiana.L’evento si svolgerà presso ildi Miglia, via Budrione di Migliarina parte ovest n.112, Carpi (MO)Informazioni generali:(Metal) - https://www.facebook.com/vajraband/ nascono nel lontano 2008 come "" con Ricky, Miky e Fari (ex cantante).Vajra significa sia "Fulmine" sia "Diamante". Il "Fulmine" come qualcosa di nuovo (per l'età giovane dei membri) e il "Diamante" che è brillante (per le idee "rivoluzionarie"). Il Vajra rappresenta anche l' "indistruttibilità", che è il ritratto della band.Il loro primo "Full Lenght": "(crossover/sludge metal) - https://www.facebook.com/stonedriftpage/ Glisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di Max (batterista e cantante dei) ed Enrico (chitarra). Nel 2015 si uniscono alla band: Emiliano alla voce, Luca alla seconda chitarra, Lars al basso.Hanno una demo all’attivo, chiamato “” e uno in fase di registrazione.Il loro stile è uno Sludge Hardcore con influenze Crossover metalAltre informazioni: