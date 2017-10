Pronto il terzo video (di 11) estratto dal sesto album di” (Il brano è “” ed è il primo video vero e proprio fin ora estratto dall’album, poiché i due, precedentemente usciti, erano dei lyric videoha come tema le guerre di Giulio Cesare per la conquista della Gallia, narrate nell’omonima opera del celebre condottiero,e, contestualmente alle tematiche trattate, presenta delle sonorità e delle atmosfere pagan-folk di matrice gallo-celtica, e l'uso di strumenti particolari come la "crotta" (antico strumento gallico), che fanno eccezione nel tessuto dell'intero album.E’ attivo anche un contest con in regalo una copia Digipak con poster A5 (raffigurante la copertina censurata) per un solo estratto tra coloro che apporranno like o condivideranno il video su Facebook.Le copie limitate in Gift-Box contenente CD e gioco da tavolo sono SOLD OUT, ancora disponibile invece la versione in Digipak CD reperibili anche qui o presso la label www.sleaszyrider.com I due precedenti Lyric Video:Disponibile l'intero album "CAESAR [Roma vol. I]" in streaming gratuito su Spotify