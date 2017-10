GLI ELARMIR ANNUNCIANO L'INGRESSO NELLA BAND DI UN NUOVO CANTANTE CHE SI AGGIUNGERÀ ALLA VOCE DI GABRIELLA ALEO

Si chiamaè un cantante 33enne del Molise (Campobasso).Comincia a cantare intorno all’età di 16 anni in alcuni progetti black thresk della sua città di origine.Nel 2007 si trasferisce a Roma e fonda gliinsieme al tastierista, con i quali incide un demo di due pezzi, ma dopo due anni di attività ritorna in Molise e abbandona la sua carriera.Carriera musicale che riprende nel 2014 con i, band groove metal core, con i quali militerà per tre anni.Cantante potente melodico al tempo stesso, predilige agghiaccianti e atmosferici scream accompagnati da profondi e potenti growl. Tutto grazie alle influenze più blasonate come Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Dark Tranquillity, Dark Funeral, Chimaira.Nel 2017 riceve la chiamata dal suo amico chitarristacon il quale aveva già condiviso il palcoscenico con gli, per diventare parte del suo progetto death metal appuntosarà voce growl e cori insieme allo stessoe accompagneranno l'attuale cantante leader