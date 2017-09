MODERNTEARS': NUOVA BAND NEL ROSTER ANTIGONY RECORDS!

GUARDA IL VIDEO DI "WASTING AWAY" ORA!

è lieta di annunciare l'ingresso in famiglia deisono nati a inizio 2017 dalle ceneri della metalcore/hardcore band toscana, dopo sei anni passati tra tour, EP e un album.La band ha di recente pubblicato il primo singolo "", disponibile sul canale YouTube di, presentando melodie tanto dolci quanto malinconiche, accompagnate dalle voci contrastanti dei due cantanti per quello che il gruppo stesso vuole definire “modern melodic". Questo il commento della band riguardo al nuovo singolo: "".Trattando problematiche attuali personali e non, la band si fa notare per la ricerca intima e curata del proprio sound, senza porsi limiti alle proprie influenze, ottenendo così brano dopo brano il proprio marchio.sono attualmente al lavoro sull'album d'esordio, la cui pubblicazione è prevista nel 2018.