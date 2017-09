E’ di pochi giorni fa la news che annunciava il nuovo album dei, in uscita il prossimo Gennaio sua quattro anni di distanza da “”.Il titolo del disco sarà “” e, successivamente, la band partirà per un tour europeo che prevede ben tre date in Italia dove migliaia di fan sono pronti ad aspettarli... Saranno date esclusive e piene di sorprese!BentornatiPrezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di Venerdì 29 Settembre.Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.