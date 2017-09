ROCK TOWERS FESTIVAL

DJ SET:

La, in collaborazione con il, presentano:Un festival rock e metal all'insegna della solidarietà per una delle Associazioni più importanti del panorama nazionale, l'con diverse band che si esibiranno sul palco.Le band che hanno aderito all'evento sono :STREET FOODLIVE MUSICDJ SETDomenica 19/11/2017Apertura ore 15:30Inizio Live ore 16:00- BolognaDurante i cambi palco, ci allieteranno con le loro scelte musicali alcuni dei migliori dj della zona, tra cuiZ edIngresso con donazione di euro 5 a favore di. Tutto l'Incasso sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione stessa.Organizzatori e partnership:Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1956917784590654/