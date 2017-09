Li avevamo lasciati poco prima dell'estate con il singoloe l'uscita del loro ultimo album, ma i Mantram non si sono mai fermati, e forti degli ottimi feedback ricevuti per questo lavoro sono pronti a tornare sulla scena con un nuovo video estratto dall'album targato Goodfellas/Tsunami Station.è il nuovo singolo, un brano potente, pieno di energia, ma anche di melodia, che affronta il delicato tema dello smarrimento emotivo dei nostri giorni, la solitudine manifestata attraverso i social e il mondo virtuale che ci creiamo e ci inghiotte. Personalità senza interessi e senza sbocchi reali che acquistano un valore e uno spessore esclusivamente virtuale.La destabilizzazione esistenziale è dietro l'angolo quando la vita reale bussa alla porta...L'intero album "The Blue Vault", uscito ad Aprile 2017 e scritto in un periodo molto particolare, dove la necessità di esprimersi ed il coinvolgimento emotivo erano molto forti è disponibile su iTunes, Amazon, Spotify e tutti i migliori store online!altre info su: www.facebook.com/mantramofficial