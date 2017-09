Passerà anche l'Italia, per un paio di appuntamenti imperdibili, il tour di due band fondamentali per la crescita e diffusione del movimento Thrash Metal mondiale:Con loro i thrashere idalla Grecia.Le date sono fissate per ilmentre la data inizialmente prevista alDi seguito i dettagli:ONSLAUGHT, ARTILLERY + Exarsis, ChronosphereDagda LiveS.P. Bressana Salice, 22Retrorbido (PV)Evento Facebook:Ingresso: 15€ONSLAUGHT, ARTILLERY + Exarsis, ChronosphereExenziaVia Ettore Sambo, 10, Prato