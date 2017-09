, band italiana heavy metal stoner, annunciano il nuovo bassista. Si chiama, già membro degli, storica formazione power metal di Salerno. E’ stato selezionato fra tre candidati che avevano risposto all’appello della band in Giugno, dopo l’improvvisa uscita di Caputo.Nato nel 1990, Daniel ha all’attivo diverse esperienze live, rinforzate dagli studi e da ascolti ben focalizzati. Le sue influenze principali vengono dai classici del heavy metal comee diversi del rock anni ’70 come“Abbiamo preso a bordo Daniel per le sue abilità musicali, l’entusiasmo, la velocità nell’apprendere e riarrangiare alcune parti di basso del nostro repertorio di base”, ha detto, cantante e membro fondatore della band. “Grazie a lui, abbiamo potuto approfittare dell’opportunità di suonare durante il festival”, ha continuato, “insieme ai padri del doome importanti band italiane comeNell’occasione, i Circle of Witches suoneranno i brani tratti dal prossimo album, programmato per uscire nei primi mesi del 2018.Mario “HELL” Bove – voce principale e chitarraVinnie “the MACE” Mazzone – chitarra e coriDaniel “WOLF” Shepard – basso e coriJoey “HELMET” Coppola – batteria