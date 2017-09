Organizzata da www.marcodandrea.it ) chitarrista deie del suo progetto omonimo, in occasione del suo compleanno. Il ricavato della serata verrà devoluto all'enteche si occupa di realizzare i desideri dei bambini e ragazzi tra i 3 e 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza., vi verrà consegnato il biglietto per partecipare all'estrazione dei seguenti premi:- Buono da 100€ per un tatuaggio presso Traveller TattooStudio- Buono da 50€ per un pranzo/cena presso Rock Burger Milano- Buono da 50€ da spendere presso Officine Musicali di Brescia- Buono per una prova di 2h gratuite presso Ni-Pa sale prova- Buono per uno sconto del 50% su 2h di prove presso Ni-Pa sale prova- Buono per uno sconto del 25% su 2h di prove presso Ni-Pa sale prova- Buono sconto del valore del 20% per corsi fitness e relax presso KALEIDOSport & Cultura- Buono sconto del valore del 20% per arti marziali, sport da combattimento e difesa personale presso KALEIDOSport & Cultura di Bovisio Masciago- n.2 Buoni per un litro di birra o cocktail offerto da BLUE ROSE CLUB- Buono del valore di 30€ spendibile presso Divertifeste- Buono per un massaggio rilassante del valore di 40€ presso Kundalini centro benessere sas- Buono per una pulizia del viso spendibile presso l'isola verde (Centro Commerciale Carrefour Paderno Dugnano)- Buono X 2h di PROVE CON REGISTRAZIONE presso Punto Musica (Sesto)- n.2 Buoni del valore di 25€ spendibili presso Buffetti Buon Lavoro- Buono sconto del 50% su una lucidatura auto presso Paddock Team di Triuggio- Buono per n.2 lezioni di yoga presso Centro Yoga Shakty- n.2 Buoni x massaggi da 40' presso Centro Yoga Shakty- n.1 Trolly Pilota Bric's messo in palio da Ma.fa. s.a.s.- Buono per una co-conduzione insieme a Giuseppe Joe Olando nel suo programma HEAVY METAL 360 in diretta su Rock'n'Roll Radio.Fotografo ufficiale della serata:La strumentazione della serata verrà messa a disposizione da: Blue Rose Saloon, Punto Musica (Sesto) e Ni-Pa Sale prova.Foto by Barbara CasertaLocandina by Annalisa Forcella1) SLAVE TO THE GRIND (SKID ROW)2) MORE THAN A FEELING (BOSTON)3) ARE YOU GONNA BE MY GIRL (JET)4) DON’T STOP BELIEVING (JOURNEY)5) SATISFACTION (ROLLING STONES)6) COCHISE (AUDIOSLAVE)7) VERTIGO (U2)8) BORN TO RAISE HELL (MOTORHEAD)9) ALL THE SMALL THINGS (BLINK 182)10) PERFECT ILLUSION (LADY GAGA)11) GOING TO HELL (PRETTY RECKLESS)12) DEDICATO (BERTè)13) I’LL BE THERE FOR YOU (BON JOVI)14) LIL’ DEVIL (CULT)15) CRAZY TRAIN (OZZY OSBOURNE)16) CREEP (RADIOHEAD)17) A TOUT LE MONDE (MEGADETH)18) MONEY MONEY MONEY (ABBA)19) THAT’S WHAT YOU GET (PARAMORE)20) IMMIGRANT SONG (LED ZEPPELIN)21) MY GUITAR GENTLY WEEPS (G. HARRISON)22) MILLPORT (GREG GRAFFIN)23) YOU COULD BE MINE (GUNS N ROSES)24) JUMPIN JACK FLASH (ROLLING STONES)25) SEVEN NATION ARMY (WHITE STRIPES)26) GENERALE (DE GREGORI)27) THE WICKER MAN (IRON MAIDEN)28) LICK IT UP (KISS)29) BOULEVARD OF BROKEN DREAMS (GREEN DAY)30) CALIFORNICATION (RHCP)31) WANTED DEAD OR ALIVE (BON JOVI)32) HIGHWAY TO HELL (AC/DC)