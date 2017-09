Dopo l’annuncio della reunion nel 2016 e dopo un tour (che ha toccato l’Italia ad Aprile 2016) tornano. Già forte di un nuovo album dal titolo “” uscito lo scorso maggio, la band guidata dasarà on the road in Europa durante i primi mesi del 2018.E’ con orgoglio che annunciamo il ritorno dal vivo in Italia di: il 22 Febbraio all’di Milano.Special guest:ATTENZIONE: ricordiamo che i biglietti acquistati per la data del 22 AGOSTO al Carroponte NON saranno validi per lo show di Febbraio. I possessori del biglietto potranno richiederne il rimborso entro e non oltre il 30 Settembre.22.02 MILANO, AlcatrazApertura porte: ore 19.00Inizio concerti: ore 19.30Prezzo del biglietto in prevendita: €35,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €40,00Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 Settembre.Ricordiamo che i biglietti dei concertisono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone . Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.