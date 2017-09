I MASTODON PUBBLICANO COLD DARK PLACE IL NUOVO EP VENERDÌ 22 SETTEMBRE

L'EP CONTIENE QUATTRO NUOVI BRANI MAI PUBBLICATI PRIMA

VINILE 10'' PICTURE DISC IN EDIZIONE LIMITATA IN USCITA IL 27 OTTOBRE

pubblicano venerdì 22 settembre su etichettaun nuovo EP dal titolo "". Un'esclusiva versione vinile 10'' Picture Disc dell'EP uscirà venerdì 27 ottobre.Tre dei quattro brani contenuti, "", "" e "" sono stati registrati durante le sessioni di "" (album del 2014) e sono stati prodotti da. La quarta traccia, "", è stata registrata durante le sessioni del più recente "" (album del 2016) ed è prodotta datrascorreranno gli ultimi mesi del 2017 in tour in Nord America ed in Europa . Saranno live in Italia il 27 novembre aldi Trezzo sull'Adda (MI). Per tutte le info vai su http://www.mastodonrocks.com/tour L'ottavo album in studio dei, "" è entrato #1 della classifica Top Album di Billboard, segnando il più alto debutto nella storia della band, e #7 della Billboard Top 200. Con "" (2014) e "" (2011), si tratta del terzo debutto consecutivo nella Top 10 di Billboard. "" infine ha portato alla band il più alto debutto internazionale della loro carriera. E' stato Top 10 nelle classifiche di numerosi paesi tra cui: Canada (#2), Australia (#3), Finlandia (#4), Svezia (#5), Norvegia (#6), Irlanda (#7) e Nuova Zelanda (#9).Track-listing: