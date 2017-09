SLEEPING WITH SIRENS

IL NUOVO ALBUM GOSSIP IN USCITA VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Glipubblicano venerdì 22 settembre per lail loro quinto album in studio dal titolo. Prodotto da(Paramore, All Time Low), l'album è ricco di riff orecchiabili e coinvolgenti, beat intricati e sorprendenti linee vocali. Le 11 tracce proiettano gliverso una nuova era senza stravolgere l'inconfondibile spirito della band. Il primo singolo "", che ha superato i 5.000.000 milioni di streaming in tutto il mondo, è stato scelto come brano ufficiale del Team USA per i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali di PyeongChang 2018. Guarda il video del brano su http://bit.ly/2xOYjyM Congliraggiungono l'apice del cammino artistico iniziato con il loro album di debutto "", uscito quasi dieci anni fa. "", spiega il frontman. "".Gli(voce, tastiere),(chitarra solista),(chitarra),(basso) e(batteria) – si sono imposti come una delle realtà più influenti della scena alternative rock vendendo più di 1.5 milioni di album nel mondo e totalizzando oltre 400M di streaming su Spotify e oltre 350M di visualizzazioni su YouTube. Fin dalla pubblicazione del loro primo album nel 2010, la band ha continuato a crescere ed evolversi. Dal debutto alla posizione #3 della classifica Billboard Top 200 dinel 2013 alla Top 15 del successivo(2015), glihanno costantemente incrementato la propria fan base e acquisito sempre più consensi dalla stampa specializzata. Parlando della loro musica, ilha scritto: "".li ha premiati nel 2014 con l'Award "Artist of the Year" e ha dedicato alla band ben sei copertine. Glihanno suonato show da headliner in tutto il mondo e partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, tra cui il Warped Tour e il Reading & Leeds.TracklistingPer maggiori info vai su