"Abbiamo speso un sacco di tempo lavorando a questo album poiché volevo che fosse il più possibile fedele all'esperienza di vedere gli Iron Maiden dal vivo e volevo anche rappresentare i nostri fans nei diversi paesi del mondo. Questo vuol dire letteralmente ascoltare ore su ore di registrazioni da tutti gli show, per scegliere il materiale, costruire un suono consistente per tutto la durata dell'album e catturare l'eccitazione dei nuovi paesi come El Salvador, insieme ai soliti preferiti come Donington e Wacken".

"Il 'The Book Of Souls World Tour’ è stato una grande impresa, soprattutto per Bruce che ha incominciato il tour cantando in pubblico per la prima volta da quando è stato ricoverato per il cancro alla gola. Ha anche pilotato l'Ed Force One, che si è evoluto da un Boeing 757 ad un 747 cosicché potessimo fare di più e andare più veloci per visitare alcune fantastiche città in tutto il mondo. Quest'anno l'euforia ci ha portato i tour inglesi e americani più di successo della nostra storia. È stato un tour davvero speciale per molti motivi così sapevamo che dovevamo documentarlo sia per noi che per i nostri fans. Steve ha fatto un lavoro incredibile mettendo insieme questo set da città in tutto il mondo e ci siamo assicurati che il CD deluxe possa essere rilasciato nello stesso formato di 'The Book of Souls'.

"Inoltre, la release verrà celebrata con un evento inedito per i Maiden: un live stream gratuito della premiere del film/concerto, per ringraziare i nostri fedeli fans in tutto il mondo. Speriamo che la grande famiglia dei Maiden si riunirà per vedere questo speciale evento online. Molti di voi saranno presenti nel film siccome ci sono spezzoni da un sacco di paesi in cui abbiamo suonato in questo enorme tour".

Iron Maiden, "The Book of Souls: Live Chapter", uscirà venerdì 17 novembre dopo 2 anni di registrazionirilascerà il nuovo live album degliin tutto il mondo il 17 novembre [Con BMG negli Stati Uniti].Questa raccolta live include 15 canzoni registrate durante il, che ha toccato 39 paesi attraverso 6 continenti tra il 2016 e il 2017, e ha visto la band suonare di fronte a più di 2 milioni di fans.sarà rilasciato fisicamente in CD, deluxe CD e in formato vinile, con il film del concerto disponibile online gratuitamente o da scaricare - più dettagli a seguire.Prodotto dae il fondatore (e bassista) degli, l'album è basato sulla setlist di quest'anno ed è una fedele registrazione dell'epico concerto, includendo 6 canzoni da 'The Book of Souls', l'ultimo album della band, insieme ad altri classici amati dai fans.commenta,Il manager degliaggiunge,Più dettagli sul come prendere parte a questo evento verranno pubblicati su IronMaiden.com a breve.La tracklist e le città in cui le tracce sono state registrate:If Eternity Should Fail (07:46)Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 6/5/16Speed Of Light (05:08)Grand Arena, Grandwest, Cape Town, South Africa, 18/5/16Wrathchild (02.59)3Arena, Dublin, Ireland, 6/5/17Children Of The Damned (05:14)Bell Centre, Montreal, Canada, 1/4/16Death Or Glory (05:15)Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland, 3/7/16The Red And The Black (13:17)Ryogoku Kokugikan, Tokyo, Japan, 21/4/16The Trooper (04:05)Estadio Jorge Magico Gonzalez, San Salvador, El Salvador, 6/3/16Powerslave (07:31)Piazza Dell’unita D’italia, Trieste, Italy, 26/7/16The Great Unknown (06:50)Metro Radio Arena, Newcastle, UK, 14/5/17The Book Of Souls (10:49)Download Festival, Donington, UK, 12/6/16Fear Of The Dark (07:34)Arena Castelao, Fortaleza, Brazil, 24/3/16Iron Maiden (06:05)Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires, Argentina, 15/3/16The Number Of The Beast (05:06)Wacken Open Air, Wacken, Germany, 4/8/16Blood Brothers (07:35)Download Festival, Donington, UK, 12/6/16Wasted Years (05:38)HSBC Arena, Rio De Janeiro, Brazil, 17/3/16L'album replicherà i formati originali die sarà disponibile in un hardcase book in edizione limitata (2 CD), in normale doppio CD, in triplo vinile nero e in digitale ad alta risoluzione audio (48khz/24 bit), con la versione Mastered for iTunes (MFiT) inclusa. Una versione digitale del film concerto sarà disponibile all'acquisto dopo la sua premiere online gratuita.