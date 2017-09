FUROR GALLICO

Il 22 settembre con Eluveitie - A Roma ad Ottobre

tornano on stage!Dopo le date estive in alcuni dei più importanti open air della Penisola, la folk metal band italiana ritorna in azione, in attesa di conoscere le prossime mosse discografiche.Primo appuntamento è per il 22 settembre allodi Lugano (Svizzera) a supporto degli, nome di spicco della scena metal europea.Orari della serata:20.30 - Apertura porte21:20 - Furor Gallico22:30 - EluveitieSecondo appuntamento a Roma, venerdì 6 ottobre al. Isaranno gli headliner di una serata ad alto tasso folk. Insieme a loroCosti e Orari TBA