MONDAY, OCTOBER 30

7:00 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

BOOK REVUE, 313 New York Ave Huntington, NY 11743



TUESDAY, OCTOBER 31

12:00 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

HUDSON UNION SOCIETY/TALK/Q&A/SIGNING AT THE CORE CLUB, 66 E 55th ST Core Club New York, NY 10022



TUESDAY, OCTOBER 31

7:30 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

WORD/TALK/Q&A/SIGNING AT SAINT VITUS BAR, CO-HOSTED BY, Saint Vitus Bar 1120 Manhattan Ave Brooklyn, NY 11222



WEDNESDAY, NOVEMBER 01

7:00 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

BOOK SOUP, THE REGENT THEATER 448 S Main St Los Angeles, CA 90013



THURSDAY, NOVEMBER 02

7:30 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

KEPLER'S BOOKS, STE 100 1010 El Camino Real Menlo Park, CA 94025



FRIDAY, NOVEMBER 03

6:00 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

STRAND BOOKSTORE/TALK & Q&A CO-HOSTED BY THE STRAND AT THE GRAMERCY, The Gramercy Theatre 127 E 23rd ST New York, NY 10010



SATURDAY, NOVEMBER 04

1:00 PM

What Does This Button Do? by Bruce Dickinson will be featured on/at:

BOOKENDS, 211 E Ridgewood AVE Ridgewood, NJ 07450

*** ANTEPRIMA: LE DATE AMERICANE DEL TOUR PROMOZIONALE DI BRUCE PER LA SUA AUTOBIOGRAFIA ***Stando ad un comunicato della HarperCollins (casa editrice di "What Does This Button Do?", autobiografia di) che potete consultare qui: http://tiny.cc/BookTour , il cantante deglifarà tappa negli Stati Uniti per alcune date promozionali in cui parlerà con i fans e leggerà frammenti del libro (come farà per le date inglesi).Se non vi convincesse il comunicato ufficiale (che verrà pubblicato domani verosimilmente), alcune venues hanno confermato l'evento a dei fans che hanno chiamato per avere più informazioni in merito.Queste le date:Purtroppo, sembra che non ci siano informazioni riguardo a date italiane. Il mini tour promozionale inglese finisce il 22 ottobre, il fatto che il 30 sia già negli Stati Uniti non lascia ben sperare per gli altri paesi, soprattutto per l'Italia, dove la sezione italiana di Harper Collins non ha nemmeno informazioni riguardo al libro .Rimaniamo comunque in attesa di informazioni ufficiali.