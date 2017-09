Dopo i vari festival estivi ai quali hanno partecipato, itornano a suonare in giro per locali! Ecco qui di seguito le prime date confermate del "", che vedrà la band capitanata dal bassista deiproporre dal vivo i brani dell'acclamato disco d'esordio, pubblicato dalo scorso Maggio.Sabato 30 Settembre - PORKOBERFEST @ IL PORCO, CORBETTA (MI) (+ Malenko)Sabato 14 Ottobre - 3 DAYS IN ROCK @ CAOS CLUB, BOLOGNA (+ Tarchon Fist, The Claymore)Venerdì 20 Ottobre - THE OLD JESSE, SARONNO (VA) (+ Slabber)Sabato 4 Novembre - N.I.B. RELEASE PARTY @ PADIGLIONE 14, COLLEGNO (TO) (+ N.I.B.)Sabato 2 Dicembre - TOTAL ECLIPSE METAL FEST @ CIRCOLO SVOLTA, ROZZANO (MI) (+ Tarchon Fist, Radar, Heavenfall)Le date di questo tour vedranno anche un avvicendamento "dietro le pelli": il posto del batterista titolareverrà infatti preso da, drummer con esperienza ultra-ventennale in diverse cover band Rock e Metal, nonché grande amico dei membri della band.La band ha inoltre aperto di recente il proprio web-store (all'indirizzo http://blackphantom.bigcartel.com/ ), dove è possibile attualmente acquistare il CD "" in edizione speciale (con due cartoline esclusive autografate da tutta la band) nonché le T-Shirt ufficiali (per un periodo limitato, ad un prezzo scontato del 30%!).