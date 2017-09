Questo è un altro passo nella nostra evoluzione. Il nuovo album ha tutte le caratteristiche dell'Embryo sound: ritmi serrati, arrangiamenti decadenti e vocals death metal, ma introduce alcuni nuovi elementi nel processo di songwriting che lo rendono diverso da quello che abbiamo fatto finora. Anche le tematiche dei testi sono cambiate: abbiamo deciso di concentrarsi sulla figura del genio Leonardo Da Vinci, scegliendo alcuni eventi particolari della sua vita per accendere un riflettore sulla persona, con tutte le sue debolezze e nevrosi, mostrando la fragilità dell'uomo opposta alla maestà dell'artista. Siamo tutti estremamente soddisfatti dell'album e fiduciosi del suo valore; continuiamo a lavorare sull'evoluzione.

Sono stati resi noti i dettagli del nuovo disco dei death metaller, il quarto della loro carriera, la cui uscita è prevista per il 27 ottobre in Spagna e per il 24 Novembre nel resto del mondo via. La copertina è stata realizzata da(SepticFlesh), artista già all'opera in passato con Kamelot, Moonspell, Soilwork, Exodus, Noctem, Heaven Shall Burn, Caliban, Job For A Cowboy, Decapitated, Vader e molti altri. Con un sound che mischia violento Death Metal e arrangiamenti atmosferici, glimantengono intatta l'essenza Old School del genere, senza rinunciare alla tecnica.La band commenta così:Tracklist: