AQUIVER

Il 13 ottobre arriva l’album di debutto FRAMES

Release Party a Reggio Emilia

L'album "Frames" nasce e si evolve nel giro di molti mesi durante i quali la band ha avuto modo di sperimentare grandi cambiamenti personali e vivere le emozioni trasposte poi nella musica e nei testi dell'album. Senza volerlo avevamo racchiuso il nostro vissuto nei brani.



Il titolo “Frames" vuole dare l’idea di tante cornici atte ad includere ogni singola emozione e a fare parte di un'immagine complessa formata da tante sfaccettature. Il cuore e il cervello dell’artwork sono l’anima e il corpo della complessità interiore descritta nei singoli brani

è un nome nuovo nella scena underground rock e metal, ma con un background affermato e le idee ben chiare: un melting pot di idee differenti, con un approccio moderno e dinamico.Composta da membri di band come, glisi preparano al debutto discografico.Il 13 Ottobre uscirà infatti “”, primo full length della formazione, mixato a New York da(già al lavoro con Breaking Benjamin, Paramore, Pierce The Veil, Papa Roach, My Chemical Romance) e, con un sound che spazia tra il metalcore di Bring Me The Horizon, l’estrosità dei Pierce The Veil, l’approccio catchy di 30 Seconds To Mars e tanto altro.La parola alla band:L’album è stato prodotto dagliinsieme adi(che ne ha curato anche le registrazioni), scritto e arrangiato dalla band.uscirà per l'etichettasarà presentato Sabato 14 Ottobre al Tunnel Club di Reggio Emilia in occasione dell’imperdibile Release PartyLine UpTracklist:Già online alcuni estratti pubblicati nei mesi scorsi.