Gli[/B] hanno pubblicato il video-clip di “”, title-track del nuovo album della band, edito il 18 agosto via' è un mix di influenze che spaziano dal Death Metal svedese al classico Thrash Metal teutonico, con forti richiami al Black Metal più atmosferico e band come Unleashed, Dissection ed Entombed. Il disco descrive musicalmente mille anni di storia d’Europa, partendo dall’impero romano con '' e attraversandone la storia e il declino in '' e '', passando per le grandi migrazioni germaniche post Impero in canzoni come '' fino alla sua caduta e all’avvento di una nuova era europea, arrivando al medioevo con ''. La band si ispira alla scena metal continentale degli anni Novanta ma riesce anche ad attualizzarla, venendosene fuori con un sound comunque moderno e ben riconoscibile.