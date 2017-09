RAGAZZI!! E’ IL VOSTRO MOMENTO ADESSO!!

Tornate indietro nel tempo per un momento, votate la vostra sigla preferita, e i Trick or Treat la rifaranno per voi!



la sigla più votata finirà di diritto sul nostro prossimo disco di cover dei cartoni animati!!



** ECCO COME VOTARE**

- Condividete questo post sulla vostra bacheca, e commentate il post condiviso con il titolo della sigla che vorreste sentire!



- Il brano dovrà essere una sigla Italiana, dagli anni ’80 a oggi..



*ricordate di settare la condivisione come pubblica (tutti), così potremo vedere il commento e conteggiarlo!

Direttamente dalla pagina Facebook dei Trick or Treat, ecco come votare la propria canzone dei cartoni animati preferitaA questo Link il post da condividere per votare