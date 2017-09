UNREAL TERROR - Disponibile il lyrics-video di "Time Bomb"

E' ora disponibile il lyrics-video di "" estratto dall'imminente nuovo album di", in uscita nei formati Cd, Lp (prime 100 copie colore "osso") e Digitale suLa data di uscita per la distribuzione fisica e digitale è il 6 Ottobre, ma il disco sarà già disponibile da venerdì 15 Settembre sul mailorder JRR e sabato 16 Settembre presso lo stand "" all'a Martinsicuro (TE).L'album colma un'attesa di ben 31 anni (!) dall'ultima uscita ufficiale e vanta per 3/4 la stessa formazione dei due precedenti dischi "" (1986) e "" (1985) e cioèalla voce,al basso ealla batteria." contiene dieci nuovi brani il cui stile rispecchia i canoni dell'heavy metal classico, ma con una moderna prospettiva.Tracklist:Line-up: