Nella sua ambivalenza l'Axis Mundi (traduzione dal latino "Asse del Mondo", conosciuto anche come "Albero della Vita") implica un particolare vissuto basato sulla necessità di una rottura dei differenti piani dell'esistenza, per realizzare una differente esperienza del mondo rispetto a quella ordinaria.Axis Mundi è una Symphonic Deathcore band, che unisce un feroce Deathcore ad elementi sinfonici (Fleshgod Apocalypse, Stormlord). Formati a Napoli dal cantante Daniele "Ogre" Cristiano (Nofuck, ex-Machine of Hate, ex-Terrorfront) e dal batterista Graziano Ciccarelli (Jumpscare). Nel giro di una settimana i due fondatori reclutano i chitarristi Daniele C. Di Martino (Summer Cruise) e Giovanni Celardo, ed il bassista Pasquale “Squalo” D'Anzica.La band è già al lavoro sulla stesura dei pezzi che andranno a comporre l’album di debutto. Seguite i canali ufficiali per tutte le novità.Line Up:Daniele “Ogre” Cristiano (V)Daniele C. Di Martino (G)Giovanni Celardo (G)Pasquale “Squalo” D’Anzica (B)Graziano Ciccarelli (D)Email: axismundideathcore@gmail.com Ufficio Stampa: ufficio.stampa@valhallaagency.it