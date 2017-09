Ecco un sintetico riepilogo di quello che dovrebbe essere il prossimo tour (per chi non ha voglia di leggere tutti vari rumors qui ) basato sulle voci di corridoio:Nome:Durata: 3 mesi circa, da fine maggio ai primi di agostoContinente: Solo EuropaEd Force One: NoTema del tour:Special guest: (Non troppo affidabile) Judas Priest e Ghost.Tipologia di tour: Misto (arene, stadi, festivals).??? Maggio - Palau Sant Jordi - Barcellona, Spagna**1/2/3 Giugno - Rock Am Ring - Nürburg, Germania*1/2/3 Giugno - Rock Im Park - Norimberga, Germania*??? - Commerzbank Arena - Francoforte, Germania**14/15/16 giugno - Nova Rock - Nickelsdorf, Austria*??? - AccorHotel Arena - Parigi, Francia*??? - AccorHotel Arena - Parigi, Francia*??? - ??? - Malaga, Spagna**??? - Estadio Heliodoro Rodríguez López - Tenerife, Isole Canarie (Spagna)**(* Possibili date ,** Date che alcuni dicono siano confermate)Idays a MonzaFirenze Rocks a FirenzeSonisphere (Non a Roma)Milano Summer Festival a Milano (Ippodromo SNAI)Stadio Euganeo a PadovaStadio Renato dall'Ara a BolognaStadio San Siro a MilanoPala Alpitour a TorinoUnipol Arena a BolognaNelson Mandela Forum a FirenzeMediolanum Forum a MilanoAnnuncio del tour:Ricordiamo che, anche se alcuni sono affidabili e altri addirittura confermati, questi restano comunque solo rumors, il tour potrebbe essere completamente diverso (anche se ne dubitiamo).