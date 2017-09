H.E.A.T.

A NOVEMBRE UN’UNICA DATA ITALIANA!

05 NOVEMBRE 2017 | LEGEND CLUB | MILANO

A quasi quattro anni di distanza dagli ultimi incredibili show italiani tornano a breve nel nostro paese gli! La band che negli anni 2000 ha fatto rinascere il glam rock si esibirà infatti il prossimo 05 novembre aldi Milano per un’unica data italiana!Un grande ritorno non solo sul palco bensì anche discografico: “” il quinto album in studio della band, uscirà il prossimo 22 settembre per la l’etichetta. Il disco che ha già ricevuto ottime votazioni dalla stampa internazionale, è stato anticipato dai singoli “” e “”, di cui sono stati pubblicati i videoclip ufficiali sul canale YouTube della band.Nati nel 2007 grazie all’unione di due diverse band, i Dream e i Trading Fate, gli H.E.A.T. pubblicano l’omonimo album di debutto, “”, nel 2008 affermandosi presto all’interno della scena rock svedese. Seguono il disco “” (2010) e numerosi show a supporto di band importanti come Alice Cooper e Thin Lizzy nonché la partecipazione a grossi festival come lo Sweden Rock Festival. Nel 2010 la band pubblica il secondo disco “” ma è nel marzo 2012 che fanno il salto di qualità, con la pubblicazione del terzo album “” per la major. Il singolo “”, diventa un successo planetario. Nel frattempo altri cambiamenti importanti: la voce della band,, lascia il gruppo e circa un mese dopo il suo annuncio viene sostituito dall’attuale frontman. E’ difficile sopravvivere a un cambiamento del genere, in particolare se riguarda un progetto musicale già ben avviato, eppure glicontinuano egregiamente per la loro strada e pubblicano nel 2014 “” anticipato dai singoli “” e “”. Non facile eguagliarestupendo nuovamente fans e critica ma glinegli anni che separano la pubblicazione dell’album ad oggi, hanno lavorato sodo per poter sfornare un altro gioiello che non risulti banale e allo stesso tempo in linea con il proprio percorso artistico. Dopo quindi una lunga sessione di songwriting la band vola in Thailandia con il pluripremiato produttore(Europe, Hardcore Superstar, Avatar) per registrare “”.L’appuntamento aldi Milano, il prossimo domenica 05 novembre, sarà quindi la prima occasione che avranno i fan italiani per poter ascoltare i nuovi pezzi della band dal vivo, assolutamente da non perdere!Di seguito i dettagli dello show:Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.Prevendite disponibili da lunedì 11 settembre alle ore 10.00 sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.